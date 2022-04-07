Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, набравшим 1400 очков в составе одной команды

Александр Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1400 очков в составе одной команды

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:3).

Россиянин преодолел отметку в 1400 очков в карьере. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 1401 (773+628) очков в 1265 матчах.

Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1400 очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

«Вашингтон» выбрал Овечкина под 1-м номером драфта НХЛ-2004. Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, он проводит 17-й сезон за команду.