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Сегодня, 06:58

Овечкин стал 21-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим более 1400 очков в лиге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:3).

После этой игры у 36-летнего россиянина 1401 очко в 1265 матчах за карьеру в лиге.

Форвард стал 21-м хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать более 1400 очков в НХЛ. Овечкин занимает 21-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги, уступая идущему на 20-м месте Дэйлу Хаверчуку 8 очков.

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

20. Дэйл Хаверчук — 1409 (518+891) в 1188

21. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1401 (773+628) в 1265

22. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, набравшим 1400 очков в составе одной команды
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
28.03
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30.03
31.03
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2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 3
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 1 : 3
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 4 : 1
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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