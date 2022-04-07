Овечкин стал 21-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим более 1400 очков в лиге

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:3).

После этой игры у 36-летнего россиянина 1401 очко в 1265 матчах за карьеру в лиге.

Форвард стал 21-м хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать более 1400 очков в НХЛ. Овечкин занимает 21-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги, уступая идущему на 20-м месте Дэйлу Хаверчуку 8 очков.

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

20. Дэйл Хаверчук — 1409 (518+891) в 1188

21. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1401 (773+628) в 1265

22. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251