Овечкин сравнялся с Селянне по сыгранным матчам в НХЛ на 30-м месте в истории

Овечкин сравнялся с Селянне по сыгранным матчам в НХЛ и делит 30-е место в истории

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Ванкувера» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для 39-летнего россиянина это 1451-я игра за карьеру в регулярке.

По количеству сыгранных матчей российский хоккеист поднялся на 30-е место и делит его теперь с экс-форвардом «Виннипега», «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Колорадо» Теему Селянне.

Рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам в регулярных чемпионата остается Патрик Марло, который провел в лиге 1779 матчей.