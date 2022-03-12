Овечкин сравнялся с Халлом по числу очков за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин сравнялся с Бреттом Халлом по числу очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Теперь на счету россиянина 1391 (766+625) очков в 1255 матчах в НХЛ. Он догнал по этому показателю Бретта Халла, с которым делит 23-е место по числу набранных очков в истории лиги.

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1391 (766+625) в 1255