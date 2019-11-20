Александр Овечкин: «Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально»

Капитан и нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что хочет выступить на предстоящей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Понятное дело, что игроки хотят поехать на Олимпиаду и представить свою страну, — сказал Овечкин. — Но все будет зависеть от нового соглашения. Там уже посмотрим. Существует много нюансов, которые мешают Гэри Бэттмену сделать так, чтобы мы поехали на Олимпиаду без всяких вопросов.

Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально. Для меня это обычный турнир. Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетней, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков. (Алена Гребенькова)

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