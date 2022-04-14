Овечкин отреагировал на сравнения с Мэттьюсом перед матчем с «Торонто»

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнил себя с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

«Мне трудно сказать, в чем мы схожи. Мы оба любим атаковать, у Остона тоже есть отличные одноклубники, которые готовы делиться с ним шайбой и помогать занимать открытое пространство.

На Мэттьюса всегда интересно смотреть. Я рад за него и надеюсь, что он продолжит играть так же, как сейчас», — приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина.

Мэттьюс возглавляет список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22 с 58 шайбами. Александр Овечкин идет на четвертой строчке с 46 голами.

Завтра, 15 апреля «Вашингтон» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало игры — в 2.00 (мск).