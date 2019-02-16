Александр Овечкин: "Сравнения с Кросби - нормальное явление"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что привык к сравнениям с форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби.

- Мне всегда было интересно узнать, не раздражают ли сравнения с Сидни Кросби, преследующие вас всю карьеру. В конце концов, он – центр, вы – край, совершенно разные функции, то есть сопоставления уже натянуты.

- Эти сравнения основаны на противостоянии двух команд ("Вашингтона" и "Питтсбурга", - Прим. И.Р.). А также на том, что речь о двух хоккеистах, которые с самого начала своих карьер в НХЛ играли друг против друга. Пресса и болельщики всегда подливали бензина в огонь. Поэтому это нормальное явление. Во всех видах спорта есть такие противостояния. (Игорь Рабинер)

Отметим, оба игрока начали выступать в НХЛ с 2005 года. Овечкин был 1-м номером драфта 2004 года, Кросби - 1-м номером драфта 2005 года. На счету россиянина 1188 очков, у канадца - 1182.

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"