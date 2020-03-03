Александр Овечкин: «Со мной все хотели бы выпить пива? Всегда готов»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» рассказал, что не принимал участия в опросе, где хоккеисты определили игрока, с которым хотели бы выпить пива. Капитан «Кэпиталз» — на первом месте в этом списке.

— Нет (улыбается). Меня никто не спрашивал. Но я всегда готов. Все знают мой телефон. Пускай звонят.

— Недавно ESPN признал ваш гол в падении «Финиксу» 14 лет назад лучшим в истории НХЛ. Сами считаете его лучшим в карьере?

— Если признали, значит, он и есть лучший. Правильно? По-моему мнению, это один из самых красивейших голов, да.

Александр Овечкин: «Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений»