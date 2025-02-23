Овечкину осталось забить 14 голов до повторения рекорда Гретцки

Овечкину надо забить еще 15 голов, чтобы обойти Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Этот гол стал 880-м для 39-летнего россиянина за карьеру в лиге. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 14 шайб.

Для того, чтобы превзойти достижение канадца и выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, форварду «Вашингтона» нужно забить еще 15 голов.