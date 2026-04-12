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12 апреля, 22:08

Овечкин сфотографировался с Малкиным и Кросби перед матчем НХЛ

Алина Савинова
Александр Овечкин и Сидни Кросби.
Фото Getty Images

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.

На еще одном фото также присутствуют соотечественник Овечкина и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и защитник «Пингвинз» Крис Летанг.

Игра команд пройдет в Вашингтоне 12 апреля. 40-летний Овечкин и 38-летний Кросби проводят свой 100-й матч на уровне клубов с учетом плей-офф с дебютного сезона-2005/06. Малкин и Летанг выступают вместе с Кросби на протяжении 20 сезонов.

«Питтсбург» с 98 очками после 80 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ впервые с 2022 года. «Вашингтон» (91 очко в 80 играх) располагается на девятой строчке «Востока» и сохраняет шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли с третьего места Столичного дивизиона.

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Александр Овечкин
Евгений Малкин
Крис Летанг
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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