Овечкин сфотографировался с Малкиным и Кросби перед матчем НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сфотографировался с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.
На еще одном фото также присутствуют соотечественник Овечкина и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и защитник «Пингвинз» Крис Летанг.
Игра команд пройдет в Вашингтоне 12 апреля. 40-летний Овечкин и 38-летний Кросби проводят свой 100-й матч на уровне клубов с учетом плей-офф с дебютного сезона-2005/06. Малкин и Летанг выступают вместе с Кросби на протяжении 20 сезонов.
«Питтсбург» с 98 очками после 80 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ впервые с 2022 года. «Вашингтон» (91 очко в 80 играх) располагается на девятой строчке «Востока» и сохраняет шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли с третьего места Столичного дивизиона.
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