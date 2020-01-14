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Александр Овечкин: «Сейчас в «Вашингтоне» два лучших вратаря в лиге»

07:49
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о партнере по команде Илье Самсонове. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:0) вратарь впервые в карьере сыграл на ноль.

— Он сейчас играет с некоторой уверенностью, — приводятся слова Овечкина в Twitter журналистки Саманты Пелл. — Он много работал на тренировках, как и Холтби. Думаю, что сейчас у нас два лучших вратаря в лиге. Когда они чувствуют себя комфортно, мы чувствуем то же самое.

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