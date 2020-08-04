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Александр Овечкин: «Сейчас сложно сказать, в каком состоянии наше звено»

08:52
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча против «Тампы» (2:3 Б).

— Сейчас сложно сказать, в каком состоянии наше звено, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Но мы точно знаем, что можем играть лучше. Обязаны это делать. Да, сегодня мы не уступили сопернику в физике, но в плане создания моментов не преуспели. Впрочем, у нас есть еще две игры, чтобы раскачаться. Для этого и проводится этот круговой турнир.

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