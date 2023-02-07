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Сегодня, 15:08

Овечкин: «Малкин определенно в топе среди россиян в НХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина одним из лучших россиян в НХЛ.

«Малкин определенно в топе среди россиян в НХЛ. Трудно сказать, кто номер один, а кто номер два, но он топ-игрок. Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл несколько Кубков Стэнли и много личных трофеев», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира. Он набрал 1196 (463+733) очков в 1030 играх в НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел за «Питтсбург» 49 матчей и оформил 50 (19+31) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 57 очков за 49 матчей.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 53 26 27 57
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 49 32 17 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 49 27 22 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 51 16 35 38
Результаты / календарь
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12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
1 : 2
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 7 : 1
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 5 : 4 ОТ
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 3 : 2 Б
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 3 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 73
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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