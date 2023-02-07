Овечкин: «Малкин определенно в топе среди россиян в НХЛ»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина одним из лучших россиян в НХЛ.

«Малкин определенно в топе среди россиян в НХЛ. Трудно сказать, кто номер один, а кто номер два, но он топ-игрок. Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл несколько Кубков Стэнли и много личных трофеев», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира. Он набрал 1196 (463+733) очков в 1030 играх в НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел за «Питтсбург» 49 матчей и оформил 50 (19+31) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 57 очков за 49 матчей.