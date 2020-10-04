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Александр Овечкин: «Рекорд Гретцки надо побить, но это тяжело»

22:46

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что ему будет тяжело побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Форвард отметился 706 шайбами в лиге — это восьмой результат в истории. На счету Гретцки 894 точных броска.

— Коронавирус помешал (сезону) очень сильно. 2 — 2,5 месяца ты не понимал, к чему готовиться. Кто победил, тот победил, победителей не обсуждают, о них ничего плохого не говорят. «Тампа» достойна этого, они шли к этому. Рекорды надо побить, но это тяжело. Поживем — увидим, — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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