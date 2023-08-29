Александр Овечкин рассказал, за какой гонорар дебютировал бы в MMA

Российский нападающий «Вашингтона», обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин оценил идею дебютировать в смешанных единоборствах.

«За какой гонорар готов подраться? Ну ты представляешь, ты выходишь, надо же готовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить... За 5 миллионов долларов вышел бы прямо сейчас (смеется)», — сказал Овечкин на шоу «Вопрос Ребром».

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.