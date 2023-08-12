Овечкин — о сыне: «Он меня спрашивает: «Когда я уже буду играть в хоккей?»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после выставочного матча команд звезд российского хоккея и блогеров, который завершал детско-юношеский турнир «Кубок Александра Овечкина», рассказал журналистам об итогах соревнований и выходе на лед вместе со своим 4-летним сыном Сергеем.
«Ажиотаж огромный, вы это видите, — сказал Овечкин. — Ребята довольные, а это самое главное. Ведь все делается для них. Мы будем пытаться сделать турнир более масштабным, приглашать больше команд. Это один из лучших турниров в России. Все хотят в нем участвовать.
Сергей уже на коньках. Сегодня он забил два гола в матче, отдал пару передач. Ему очень нравится хоккей. Он меня спрашивает: «Когда я уже буду постоянно играть?» А я ему отвечаю: «Ты еще пока маленький». Выходить на лед с сыном — мечта любого хоккеиста. Спросил его, где больше понравилось — на Матче звезд НХЛ или здесь? Он сказал, что и там, и там. Хотел бы повторить историю Горди Хоу, который выходил на лед с сыновьями в профессиональном хоккее? Боюсь, нет», — сказал Овечкин.
Форвард «Вашингтона» вместе с сыном Сергеем приехал в Красногорск, где проходит последний день детского турнира «Кубок Александра Овечкина».
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
|0
|0
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|3
|Даллас
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|0
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -