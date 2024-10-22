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Овечкин — о поддержке Гретцки в гонке за рекордом канадца: «Он на моей стороне»

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки поддерживает его стремление побить рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это здорово. Даже когда у меня спад, он иногда пишет мне и говорит: «Не беспокойся об этом. Все придет». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня, это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень здорово», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин 20 октября отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин
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3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 6 4 2 8
3 Бостон 6 3 3 7
4 Тампа-Бэй 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Монреаль 6 2 4 5
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Даллас 6 5 1 10
3 Юта 6 4 2 9
4 Миннесота 5 3 2 8
5 Сент-Луис 6 4 2 8
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8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Лос-Анджелес 6 3 3 8
3 Сиэтл 6 4 2 8
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