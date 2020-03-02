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Александр Овечкин: «Рад, что Ковальчук набрало первое очко»

08:27
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итог встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3). Нападающий набрал 3 (2+1) в этой встрече.

— В последних матчах у нас было много шансов забить, но мы их не реализовали. Хорошо, что мы становимся лучше, — приводит слова Овечкина Twitter «Столичных».

Рад за то, что Ковальчук набрало первое очко. Он прибавляет с каждым матчем. Новая система, новая команда, но все стараются помочь ему. Видно, что ему нравится играть за «Вашингтон» и он старается приносить пользу команде.

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