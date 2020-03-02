Александр Овечкин: «Рад, что Ковальчук набрал первое очко»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итог встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3). Нападающий набрал 3 (2+1) в этой встрече.

— В последних матчах у нас было много шансов забить, но мы их не реализовали. Хорошо, что мы становимся лучше, — приводит слова Овечкина Twitter «Столичных».

Рад за то, что Ковальчук набрал первое очко. Он прибавляет с каждым матчем. Новая система, новая команда, но все стараются помочь ему. Видно, что ему нравится играть за «Вашингтон» и он старается приносить пользу команде.