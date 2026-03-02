Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участия в последней тренировке команды, сообщает журналистка Сэмми Силбер со ссылкой на пресс-службу «Кэпиталз».

40-летнему россиянину предоставили отдых. 1 марта Овечкин оформил дубль в матче против «Монреаля» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне форвард набрал 50 (24+26) очков в 62 матчах.

4 марта «Вашингтон» дома сыграет с «Ютой» в НХЛ.

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