Овечкин высказался о том, что побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал то, что побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Да, это очень крутой момент, — цитирует Овечкина сайт НХЛ. — Неважно, какой именно это рекорд. Это все равно рекорд, понимаете? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем и стараюсь делать все, что в моих силах».

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. Гретцки в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.