Овечкин заявил, что «Вашингтону» нужно поскорее забыть о матче с «Миннесотой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Миннесоты» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, нам помешали потери шайбы и неправильные решения. Когда мы создаем глубину в атаке, применяем форчек — мы все знаем, что нужно делать. Просто сегодня мы почему-то старались играть красиво. Нам просто надо забыть об этом матче», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Российский нападающий в матче отметился результативной передачей.

«Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 91 очком — на второй строчке Востока.