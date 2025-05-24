Овечкин — о призе Марка Мессье: «Мне посчастливилось играть с величайшими игроками, я многому у них учился»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал получение приза Марка Мессье.

«Большое вам спасибо за то, что вручили мне эту награду. Я усердно работал в лиге начиная с первого дня пребывания здесь. Этот сезон был просто адский. То, через что мы прошли в последние месяцы... Моя погоня за Гретцки, то, что я обошел его и установил новый рекорд НХЛ... Это было действительно нечто особенное. Мне посчастливилось играть с величайшими игроками. Федоров, Джейсон Арнотт, Майк Кнубл. Никлас Бэкстрем, Джон Карлсон, мы выросли вместе. Я многому у них научился. Без них все это было бы неосуществимо. Это были потрясающие 20 лет», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

Приз Марка Мессье вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Овечкин стал первым россиянином, получившим данную награду.

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги в регулярном чемпионате, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).