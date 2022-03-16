Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3 Б) 36-летний россиянин забросил свою 767-ю шайбу в НХЛ и поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Яромира Ягра (766).

Первая звезда дня — вратарь «Торонто» Эрик Челльгрен, который отразил все 35 бросков по своим воротам в игре против «Далласа» (4:0).

Второй звездой дня стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, на счету которого победная шайба и 2 результативных передачи в матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ).