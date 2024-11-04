Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:25

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ. 39-летний россиянин набрал 9 (5+4) очков в последних четырех матчах.

Второй звездой стал форвард «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого 9 (3+6) очков в трех играх.

Третьей звездой недели стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 7 (4+3) очков в трех матчах.

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ в 24-й раз в карьере.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин против защитника &laquo;Каролины&raquo; Джейкоба Слэвина. 34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина
«Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным». В США в восторге от игры Овечкина и Панарина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Орлов: «Овечкин — легенда, продолжает гнаться за рекордом Гретцки. Я рад за него»
34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл
Овечкин продлил серию с заброшенными шайбами до четырех матчей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ничушкин допущен до тренировок «Колорадо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Каролина 10 8 2 16
3 Вашингтон 11 8 3 16
4 Нью-Джерси 14 7 7 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 11 4 7 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 12 6 6 15
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Эдмонтон 12 6 6 13
5 Калгари 12 6 6 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
Результаты / календарь
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 01:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 2
4.11 01:00
Бостон – Сиэтл
 2 : 0
4.11 02:00
Миннесота – Торонто
 2 : 1 ОТ
4.11 04:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 4
4.11 04:00
Анахайм – Чикаго
 2 : 4
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости