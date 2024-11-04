Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ. 39-летний россиянин набрал 9 (5+4) очков в последних четырех матчах.

Второй звездой стал форвард «Каролины» Мартин Нечас, на счету которого 9 (3+6) очков в трех играх.

Третьей звездой недели стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 7 (4+3) очков в трех матчах.

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ в 24-й раз в карьере.