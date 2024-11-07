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Сегодня, 06:16

Александр Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Нэшвилл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нэшвилл» (3:2).

Первой звездой стал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний россиянин сделал голевую передачу и забросил победную шайбу.

Второй звездой стал другой форвард «Кэпиталз» Дилан Стоурм, сделавший две голевые передачи. Замкнул тройку нападающий «Предаторз» Юусо Пярссинен, забросивший одну шайбу.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 9 2 18
2 Вашингтон 12 9 3 18
3 Нью-Джерси 15 8 7 18
4 Рейнджерс 11 8 3 17
5 Коламбус 12 5 7 12
6 Айлендерс 13 5 8 12
7 Питтсбург 14 5 9 12
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Детройт 12 6 6 13
5 Бостон 14 6 8 13
6 Оттава 12 6 6 12
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 13 4 9 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 14 8 6 19
2 Вегас 12 8 4 17
3 Ванкувер 11 6 5 15
4 Калгари 13 7 6 15
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
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7.11 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 3 : 2
7.11 04:00
Чикаго – Детройт
 1 : 4
7.11 04:30
Эдмонтон – Вегас
 2 : 4
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