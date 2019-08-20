Александр Овечкин: «Прием у Трампа прошел шикарно»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью Forbes рассказал, что не сомневался в том, чтобы идти на прием президента США после победы в Кубке Стэнли. Многие звезды спорта отказались от контактов с Дональдом Трампом в знак протеста против его политики.

— Вы как победители Кубка ходили в Белый дом на встречу с Трампом, а вот баскетбольный и бейсбольный чемпионы отказались. У вас были сомнения?

— Лично у меня — нет. В «Кэпиталз» каждый сам решал, принимать ли приглашение. У меня проблем с этим не было. Прием прошел шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что смог побывать в Белом доме.