Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Свой гол в ворота «хищников» 37-летний россиянин забил в оставленные голкипером ворота.
По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Овечкин занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки. Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в пустые
|
% голов в пустые
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
56
|
6,26
|
2. Александр Овечкин
|
Россия
|
1283
|
784
|
49
|
6,25
|
3. Мариан Хосса
|
Словакия
|
1309
|
525
|
40
|
7,62
|
4. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
690
|
33
|
4,78
|
5. Джером Игинла
|
Канада
|
1554
|
625
|
32
|
5,12
|
6. Эрик Стаал
|
Канада
|
1293
|
441
|
31
|
7,03
|
7. Брэд Маршан
|
Канада
|
875
|
353
|
31
|
8,78
|
8. Джо Торнтон
|
Канада
|
1714
|
430
|
29
|
6,74
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|2
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Чикаго
|8
|4
|4
|9
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|7
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|2 : 1
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|4 : 2
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|4 : 7
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|3 : 4 ОТ
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 4
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|0 : 3
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|2 : 3
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|3 : 1
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66