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Сегодня, 17:17

Овечкин приблизился к Гретцки по голам в пустые ворота

Кирилл Бурдаков
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Свой гол в ворота «хищников» 37-летний россиянин забил в оставленные голкипером ворота.

По числу шайб, отправленных в пустую «рамку», Овечкин занимает второе место в истории, уступая только великому Уэйну Гретцки. Россиянин огорчил снявших вратаря соперников 49 раз, канадец — 56.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Голы в пустые

% голов в пустые

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

56

6,26

2. Александр Овечкин

Россия

1283

784

49

6,25

3. Мариан Хосса

Словакия

1309

525

40

7,62

4. Марио Лемье

Канада

915

690

33

4,78

5. Джером Игинла

Канада

1554

625

32

5,12

6. Эрик Стаал

Канада

1293

441

31

7,03

7. Брэд Маршан

Канада

875

353

31

8,78

8. Джо Торнтон

Канада

1714

430

29

6,74
Александр Овечкин. Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Александр Овечкин
НХЛ
Уэйн Гретцки
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НХЛ: «Нью-Джерси» — «Коламбус», «Чикаго» — «Миннесота» и другие матчи 30 и 31 октября
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 5 3 11
2 Филадельфия 8 5 3 11
3 Нью-Джерси 8 5 3 10
4 Айлендерс 9 5 4 10
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Рейнджерс 9 4 5 10
7 Питтсбург 9 4 5 9
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Флорида 9 5 4 11
3 Баффало 8 5 3 10
4 Детройт 8 4 4 10
5 Тампа-Бэй 9 5 4 10
6 Монреаль 9 5 4 10
7 Торонто 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 5 4 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Чикаго 8 4 4 9
4 Колорадо 9 4 5 9
5 Миннесота 8 3 5 7
6 Нэшвилл 9 3 6 7
7 Сент-Луис 7 3 4 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 9 6 3 12
3 Калгари 7 5 2 10
4 Сиэтл 10 4 6 10
5 Лос-Анджелес 10 5 5 10
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 11 3 8 6
8 Анахайм 8 1 7 3
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4.11
30.10 02:00
Баффало – Чикаго
 4 : 3 ОТ
30.10 02:00
Детройт – Миннесота
 2 : 1
30.10 02:00
Лос-Анджелес – Торонто
 4 : 2
30.10 02:00
Сент-Луис – Монреаль
 4 : 7
30.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 3 : 4 ОТ
30.10 02:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 4
30.10 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 0 : 3
30.10 05:00
Калгари – Эдмонтон
 2 : 3
30.10 05:00
Сиэтл – Питтсбург
 3 : 1
30.10 21:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Эдмонтон

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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Лос-Анджелес

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Тампа-Бэй

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Эдмонтон

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