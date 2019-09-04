Александр Овечкин: «Представить не могу, что буду играть в 40 лет»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о возможности продолжать карьеру до 40 лет.

— Могу ли представить, что буду играть в 40 лет? Да, представить не могу, — цитирует официальный сайт лиги Овечкина. — Потому что существует такой момент. Когда здоровье позволяет, то почему бы не играть? Но есть люди-легенды, как Яромир Ягр. Он и сейчас выступает. А я не могу загадать, что будет с моим здоровьем в 40 лет. Если возникнут проблемы, игра пойдет не та — зачем обманывать хоккей? Я всю жизнь занимался этим видом спорта не для того, чтобы стать обманщиком. Я хочу выходить на лед и получать удовольствие. А когда ты реально начнешь понимать, что уже все — и глаза не горят, и тебе не хочется — надо закончить с хоккеем и заниматься другими делами.

Игра с сыном? Давайте прикинем, что через 15 лет... Когда ему будет 16. То есть мне играть до 49? Ну что вы, это нереально! Никак. Если только на «Ови Cup» выйдем в одной тройке. Это предсезонный хоккейный турнир для детей моего имени, проводим его уже второй год в Подмосковье.