Александр Овечкин: "После Кубка Стэнли чувствую себя более расслабленно"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что после победы в Кубке Стэнли ему хотелось бы выиграть Олимпиаду. Капитан "Кэпиталз" подчеркнул, что после прошлогоднего успеха чувствует себя более расслабленно.

- В минувшем году вы стали отцом и завоевали Кубок Стэнли. Можно после этого сказать, что жизнь удалась?

- Еще, конечно, хочется победить на Олимпиаде. Да и много чего еще можно достичь в этой жизни, помимо уже выигранного Кубка Стэнли. Конечно же, появление на свет сына – большой праздник для меня, для Настиной семьи, для моей семьи. Все очень рады.

- Как одно и другое повлияло на вашу нынешнюю игру?

- Конечно, после Кубка Стэнли чувствуешь себя более расслабленно. Потому что ответственность, которая была последние 10-12 лет, спала, и сейчас ощущаешь себя более комфортно. А рождение ребенка – это совсем другое, личная жизнь. Когда ты приходишь домой и играешь с ребенком – это особенные эмоции, которые только помогают. Понятно, что он пока очень маленький, но когда начнет ходить и говорить – это уже будет что-то совсем другое. (Игорь Рабинер)

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