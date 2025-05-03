Александр Овечкин показал, как проводит майские праздники

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин показал, как проводит майские праздники.

В Telegram-канале хоккеиста появилось видео, в котором игрок делает барбекю.

В сезоне-2024/25 Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки, а его «Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярки.

В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» победили «Монреаль» со счетом 4-1 в серии, а Овечкин набрал 5 (4+1) очков в 5 матчах.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», первый матч пройдет 6 мая.