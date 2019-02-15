Александр Овечкин: "Пока не задумывался о том, что буду делать после карьеры"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что его еще рано называть великим спортменом. По словам капитана "Кэпиталз", он пока не задумывался об окончании карьеры.

- Как реагируете, когда вас называют великим спортсменом? И считаете ли вы себя таковым сами?

- Великим спортсменом человека можно называть после окончания карьеры. А пока я действующий спортсмен, у меня еще все впереди. Когда закончу – тогда и можно будет об этом говорить, придумывать характеристики.

- Кстати, не задумывались пока о том, чем будете заниматься, когда перестанете быть игроком? Привлекает ли, например, тренерская профессия, как у вашей мамы?

- Нет, пока об этом не задумывался. У меня еще долгая карьера впереди. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"