Александр Овечкин поднялся на 89-е место по числу матчей в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 89-е место по числу матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата против «Ванкувера» стала для 36-летнего россиянина 1255-й в лиге. Овечкин обогнал завершившего Кевина Лоу и действующего защитника «Далласа» Райана Сутера (оба — 1254).

87-е место по числу матчей в истории НХЛ делят Брайан Ролстон и Крэйг Людвиг (оба — 1256).

Рекорд по количеству матчей в НХЛ принадлежит бывшему форварду «Сан-Хосе», «Торонто» и «Питтсбурга» Патрику Марло (1779).