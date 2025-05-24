Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам сезона-2024/25 стал обладателем приза имени Марка Мессье. Он впервые в карьере получил этот трофей.
Награда вручается игроку, который проявил наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея.
В этом сезоне 39-летний россиянин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.
6 апреля Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
«Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. В плей-офф «Кэпиталз» дошли до второго раунда, где в пяти матчах проиграли «Каролине» — 1-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|41
|23
|88
|2
|Питтсбург
|64
|32
|32
|79
|3
|Айлендерс
|65
|37
|28
|79
|4
|Коламбус
|64
|33
|31
|76
|5
|Вашингтон
|65
|32
|33
|71
|6
|Филадельфия
|63
|29
|34
|69
|7
|Нью-Джерси
|64
|32
|32
|66
|8
|Рейнджерс
|64
|26
|38
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|65
|40
|25
|86
|2
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|82
|3
|Монреаль
|63
|35
|28
|80
|4
|Детройт
|65
|36
|29
|79
|5
|Бостон
|64
|36
|28
|78
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|73
|7
|Флорида
|64
|32
|32
|67
|8
|Торонто
|65
|27
|38
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|43
|19
|95
|2
|Даллас
|64
|40
|24
|90
|3
|Миннесота
|65
|38
|27
|87
|4
|Юта
|65
|34
|31
|73
|5
|Нэшвилл
|63
|28
|35
|64
|6
|Виннипег
|63
|26
|37
|62
|7
|Сент-Луис
|64
|25
|39
|60
|8
|Чикаго
|64
|24
|40
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|64
|36
|28
|75
|2
|Вегас
|65
|29
|36
|72
|3
|Эдмонтон
|64
|31
|33
|70
|4
|Сиэтл
|62
|29
|33
|67
|5
|Лос-Анджелес
|64
|26
|38
|67
|6
|Сан-Хосе
|62
|30
|32
|66
|7
|Калгари
|64
|25
|39
|57
|8
|Ванкувер
|64
|19
|45
|46
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
|11.03
|02:00
|Рейнджерс – Калгари
|4 : 0
|11.03
|02:00
|Флорида – Детройт
|4 : 3
|11.03
|02:00
|Тампа-Бэй – Коламбус
|2 : 5
|11.03
|02:00
|Монреаль – Торонто
|3 : 1
|11.03
|02:00
|Каролина – Питтсбург
|5 : 4 Б
|11.03
|02:00
|Баффало – Сан-Хосе
|6 : 3
|11.03
|02:00
|Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
|11.03
|02:30
|Сент-Луис – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|11.03
|03:00
|Миннесота – Юта
|5 : 0
|11.03
|03:00
|Даллас – Вегас
|2 : 1
|11.03
|03:30
|Виннипег – Анахайм
|1 : 4
|11.03
|05:00
|Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|11.03
|05:00
|Колорадо – Эдмонтон
|- : -
Новости