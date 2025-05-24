Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам сезона-2024/25 стал обладателем приза имени Марка Мессье. Он впервые в карьере получил этот трофей.

Награда вручается игроку, который проявил наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея.

В этом сезоне 39-летний россиянин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.

6 апреля Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. В плей-офф «Кэпиталз» дошли до второго раунда, где в пяти матчах проиграли «Каролине» — 1-4.