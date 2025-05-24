Хоккей
24 мая 2025, 06:31

Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам сезона-2024/25 стал обладателем приза имени Марка Мессье. Он впервые в карьере получил этот трофей.

Награда вручается игроку, который проявил наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея.

В этом сезоне 39-летний россиянин набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.

6 апреля Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. В плей-офф «Кэпиталз» дошли до второго раунда, где в пяти матчах проиграли «Каролине» — 1-4.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Сергей

    Это Овечкин то неудачник??? Даже страшно представить, каких достижений ты добился в этой жизни :rofl::rofl::rofl::rofl: если считаешь Овечкина - КС, 19 индивидуальных призов, лучший снайпер в истории НХЛ, больше 150 миллионов долларов только за хоккей, не считая рекламы, мировая известность и популярность... И он неудачник??? .... А чего ты добился ??

    24.05.2025

  • Догада

    а кто то так и не получит

    24.05.2025

  • mikha1

    Арт Росс он выигрывал в 2008

    24.05.2025

  • igogohruhru

    Овечкин получил все призы для нападающих за исключением 1) арт рос наибольшее количество очков 2) селке за игру в обороне 3) lady byng за образцовое поведение и мастерство. видимо он эти уже и не получит так как оборона, минимальное количество штрафа не про него а очки нынче набирают кучи, макдаки и макины.

    24.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Еще обязательно кэхаэл выиграть без этого вообще не хоккеист) А потом еще ночную лигу.

    24.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Первый у Кросби не в счет, так как сам приз то не дали, а в том году его получил Крис Челиос.

    24.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Мастертон я удивлен что до сих пор не дали, может планируют в следующем году. Хотя приз довольно специфичен, часто его дают игрокам, пережившим тяжелые травмы или болезнь. Поэтому, лучше быть здоровым и без приза.

    24.05.2025

  • Колючий Пушистик

    Приз Марка Мессье негласно вручается лишь 1 раз. Пока он вручался 19 раз, 19 игрокам.

    24.05.2025

  • grhelga

    Еще Мастертон надо для ровного счета и полноты картины

    24.05.2025

  • dedpihto59

    Заслужил:thumbsup::muscle::bangbang:?

    24.05.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Ну а умникам которые пишут про американский паспорт скажу одно если Овечкин только пальцем щёлкнет ему любая сборная заплатит десятки миллионов за то что только он оденет свитер ихней сборной поэтому реально не нужно завидовать всем достижениям этого Великого спортсмена

    24.05.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    мои поздравления Александру заслужил, вот вопрос к другому человеку почему нас не пустили на Олимпиаду или нас Мега пупер супер тренер и хоккейный функционер и решала всех проблем российского хоккея так называемый волшебник по имени роман может только воевать с болельщиками Спартака, вот за что ему такие почести и дифирамбы в лице Третьяка и других, вот пусть решит проблему с допуском на Олимпиаду тогда можно говорить о каком то уважении

    24.05.2025

  • mikha1

    Кросби. Но первый раз был по итогам января 2007. Тогда приз давали по итогам месяца, всего в сезоне 2006/07 его вручали 5 раз.

    24.05.2025

  • Деметрио

    Проблеял недотренер и недоигрок по всем видам спорта на уровне первенства водокачки. Куда уж Овечкину до такого уровня!

    24.05.2025

  • Mihhail

    Ещё одна тяжёлая новость для таких прямолинейных, заичьих мозгов ))) Мало ты из себя выдавил.

    24.05.2025

  • вадюха антропов ибанько

    Привет спирточек! Как сам? Бабенку нашел? Или все со свистком спишь? А, смотрю, Александра Великого обсуждаешь. Молодец, это уже лучше, чем прогнозы твои смешные. Хотя прочитал и здесь ты жидехонько обосрался. Ну ничего, не переживай, мозг не каждому дан.

    24.05.2025

  • вадюха антропов ибанько

    Это усраинец. Поэтому в нем брызжет зависть ко всему великому Российскому.

    24.05.2025

  • вадюха антропов ибанько

    Мишка, как там Канада? С кем в финале играет на ЧМ-2025?

    24.05.2025

  • Сон Морфей

    и что? не Саня, а Алекс)

    24.05.2025

  • Андрей Коняхин

    Поздравления!

    24.05.2025

  • Vladimir Gostev

    Как тут колбасит всяких "зайцев" - любо дорого посмотреть. Спасибо вам за позитивное настроение с утра. Пусть ваши пердаки полыхают вечно!!!

    24.05.2025

  • Vladimir Gostev

    Бедный Грецки. Как же он без тройного золотого клуба....страдает, наверное.

    24.05.2025

  • Vladimir Gostev

    Хорошо, что обладателя приза имени Мессье определяет сам Мессье, а не какой-то непонятный х..й с вечно горящей жопой по поводу Сани.

    24.05.2025

  • Vladimir Gostev

    Конечно. Кто тебе в дурке алкоголь даст употреблять. Скажи спасибо, что хоть до интернета иногда допускают.

    24.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Самое престижное достижение в мировом хоккее - ото быть членом "Тройного золотого клуба".Овечкину это не светит.

    24.05.2025

  • VeryOldLazy

    :grin::grin::grin:

    24.05.2025

  • За спорт!

    да у тя по-любому есть, нехило ор?шь и штырет, не жадничай :grinning::grinning::grinning:

    24.05.2025

  • VeryOldLazy

    Не пьёт тот, кто ВСЁ пропил... включая моск...

    24.05.2025

  • cермЯга

    Хоть один пруф, что у Сани есть амер. гражданство? Или по себе судишь - на его месте схватил бы потными ручонками вожделенную юса-паспортину 100%. А пока пруфов нет. И ты обычный пустобрёх.

    24.05.2025

  • zeromanj

    угу, надо только пересечься в эмиратах с кокаиновой "коалицией желающих" (Макрон, Мерц, Стармер), они подкинут пару мешочков)

    24.05.2025

  • Остров заячий

    Только этот приз Овечкин должен разделить с Профсоюзом. Да, оба заслужили.

    24.05.2025

  • СанЖорыч

    "игроку, который проявил наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами, и который играет ведущую роль в развитии хоккея" может на льду Уилсон и больше проявил, но за пределами лидерские качества Овечкина заметнее и ведущая роль в развитии хоккея тоже очевиднее.

    24.05.2025

  • СанЖорыч

    заслужено. после прошлого сезона ожидалось снижение темпов в гонке и натужное добывание новых шайб, а тут такая мощная игра в 39 лет и мощный двигатель команды. однозначно заслужил.

    24.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    За 20 лет карьеры , только сейчас дали приз . А , за что ? По мне так Уилсон в этом сезоне больше лидерских качеств проявил . И в чемпионском сезоне тоже незаслуженно дали приз , там Кузнецов порешал всё . А так бы и был Овечкин безтрофейным

    24.05.2025

  • Ivan Sergeev

    Итак, дамы и господа, это уже 19-ая индивидуальная награда Овечкина и он по этому показателю опередил Лемье и теперь занимает единолично второе место за всю историю НХЛ, после вы сами знаете кого. Неплохой сезон в общем провел Саня!

    24.05.2025

  • Trezvy

    Заслуженно!

    24.05.2025

  • За спорт!

    А есть ч??! :grinning::grinning::grinning:

    24.05.2025

  • За спорт!

    Заслуженно, специалисты оценили!

    24.05.2025

  • Apei

    колбасит спиртыча после пятницы

    24.05.2025

  • Apei

    а кому-то давали этот приз дважды?

    24.05.2025

