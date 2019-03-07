Александр Овечкин: "Питтсбург" или "Коламбус" в плей-офф? Без разницы"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Филадельфией"​ (5:3) рассказал о состоянии команды в последний месяц регулярного чемпионата НХЛ.

– Осталось 15 игр, каждое очко на вес золото, – отметил Овечкин. – Мы это прекрасно понимаем, пытаемся играть грамотно и готовится к плей-офф.

– "Вашингтон" может попасть в плей-офф на "Питтсбург" или "Коламбус".

– Без разницы на самом деле, плей-офф это такая вещь, что если ты будешь выбирать противника, то тебе это аукнется. (Ирина Луценко)