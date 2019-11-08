Александр Овечкин: «Пас Кузнецова увидел в последний момент»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 ОТ) оценил пас партнера по команде Евгения Кузнецова. По его словам, он заметил шайбу в последний момент.

— В первом периоде мы допускали ошибки в своей зоне, поэтому соперник забил два гола. Потом мы поняли, что нужно играть умнее, — приводит слова Овечкина сайт «Вашингтона». — Много забиваю «Флориде»? Здесь хорошая погода и болельщики.

Что касается спасений Холтби в овертайме, то поэтому он и является одним из лучших. Такая игра с его стороны нам необходима. Нам комфортно с обоими нашими вратарями. Знаем, что они не подведут. Нам же нужно пользоваться своими шансами.

Кузнецов в большинстве сделал обманное движение, показал бросок. Если честно, я шайбу увидел в последний момент. Хорошо, что смог попасть в ворота.