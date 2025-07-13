Овечкин: «Есть ли план побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф? Так далеко не смотрю»

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, нацелен ли он на рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

— Есть ли план побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?

— Так далеко не смотрю.

— Команда готова для победы [в Кубке Стэнли]?

— Посмотрим. Будем бороться матч за матчем и играть. Надеюсь, все получится.

В начале апреля 39-летний россиянин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). Сейчас на счету нападающего «Вашингтона» 897 голов.

Всего в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ Гретцки забил 1016 голов. Овечкин на данный момент занимает второе место по этому показателю (974).