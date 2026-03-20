Овечкин — о новом контракте: «Не хочу оставаться балластом. Зачем мне свое имя за один сезон убирать?»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в рамках шоу FONtour НХЛ ответил на вопрос о своем будущем.

Овечкин дал интервью бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину и экс-хоккеисту Никите Филатову.

«Этот вопрос, во-первых, не ко мне. Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, давай подпишем контракт», буду думать. Но, во-первых, как я говорил недавно в интервью, мне нужно все будет взвесить. Мне 40 лет уже. На следующий год мне будет 41.

Здесь нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что лучше для детей, для жены. Здесь уже мое «я» уходит на другое место. Поживем — увидим».

— Ты не хочешь оставаться, условно, просто Овечкиным? Не хочешь оставаться просто, чтобы оставаться и стать балластом для своей команды — «Вашингтон» там это будет или «Динамо»?

«Нет, конечно. Просто представь: я подписываю контракт с «Вашингтоном», но я понимаю, что я уже не тот человек. Зачем мне свое имя и свою фамилию, тем, что я заслужил на протяжении долгих лет, за один сезон просто убирать? [Чтобы говорили], что он подписал, и все, он уже мертвый. Зачем мне это нужно?» — сказал Овечкин.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max