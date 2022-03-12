Овечкин опередил Халла и вышел на чистое 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Капитан «Кэпиталз» поучаствовал во втором и третьем голе своего одноклубника и соотечественника Евгения Кузнецова.

Благодаря этому Овечкин с 1392 (766+626) очками в 1255 матчах вышел на чистое 23-е место по числу набранных очков в НХЛ, опередив Бретта Халла, у которого 1391 (741+650) очков в 1269 матчах.

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

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23. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1392 (766+626) в 1255

24. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269