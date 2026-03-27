Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Юты» в гостевом матче НХЛ (7:4). Это его 34-й хет-трик во встречах регулярных чемпионатов лиги.

40-летний россиянин отличился в равных составах на 26-й, 32-й и 60-й минутах. Третий гол он забил в пустые ворота.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 73 матчах набрал 56 (29+27) очков. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max