Александр Овечкин: «Очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бэкстремом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о возможном продлении контракта с клубом вместе с одноклубником Никласом Бэкстремом.

— Безусловно, очень важно, когда владелец клуба хочет продлить с нами контракт, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Посмотрим, что получится.

Я очень рад, что провел с Бэкстремом в одной команде так много лет. Спросите любого в раздевалке или тех, кто играл здесь в прошлом. Он замечательный человек и потрясающий центральный. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно!