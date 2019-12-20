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Александр Овечкин: «Очень важно, когда владелец клуба хочет продлить контракт со мной и Бэкстремом»

11:55
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о возможном продлении контракта с клубом вместе с одноклубником Никласом Бэкстремом.

— Безусловно, очень важно, когда владелец клуба хочет продлить с нами контракт, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Посмотрим, что получится.

Я очень рад, что провел с Бэкстремом в одной команде так много лет. Спросите любого в раздевалке или тех, кто играл здесь в прошлом. Он замечательный человек и потрясающий центральный. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно!

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/backstrom-hopes-he-ovechkin-go-out-together/c-312804584

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