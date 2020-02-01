Александр Овечкин: «Очень приятно слышать комплименты от других игроков»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как относится к тому, что многие игроки НХЛ называют его лучшим снайпером в истории лиги.

— Очень приятно слышать комплименты от других игроков. Это настоящее проявление уважения, — рассказал Овечкин в интервью The Hockey News.

Любой гол — это особенный момент. В НХЛ очень сложно забивать. И неважно, с какой точки я отправляю шайбу в ворота.

Кого я бы назвал лучшим плеймейкером из всех, с кем играл? Никлас Бэкстрем. Если говорить о тех, за кем мне нравится наблюдать: Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс... Очень много хороших игроков. Не могу выбрать кого-то одного.

Кто для меня самый неприятный защитник? Думаю, в каждой команде есть такой человек.