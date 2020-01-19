Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата с «Айлендерс» (6:4), в котором он оформил хет-трик. Форвард вышел на девятое место в истории по голам, превзойдя результат Марио Лемье и сравнявшись со Стивом Айзерманом.

— Лемье, Айзерман — великие игроки, обогнать их — нечто особенное. Это уже история, довольно круто, — цитирует Овечкина официальный сайт лиги. — Это великие имена. У меня еще есть полтора года по контракту, а потом посмотрим, что получится. Я просто оставил все силы, что у меня были, потому что впереди неделя отпуска. Теперь пришло время перегруппироваться и подготовиться ко второй половине сезона.