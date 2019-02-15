Александр Овечкин - об уходе в другой клуб НХЛ: "Не очень люблю менять коллективы"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин дал понять, что не думает о возможной смене клуба. Форвард перешел в "Кэпиталз" в 2005 году из московского "Динамо".

– Могут ли фанаты других клубов НХЛ хотя бы помечтать о вас после окончания контракта? Или для вас в лиге существует только "Вашингтон"?

– Пока не могу ничего сказать по этому поводу. У меня действующий контракт. Как вы знаете, я выступал за "Динамо", а после приезда в НХЛ – только за "Вашингтон". В течение всей профессиональной карьеры играл лишь за две команды. Не очень люблю менять коллективы. (Игорь Рабинер)

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