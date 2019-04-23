Александр Овечкин - об отмененном голе: "Это немного странно"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после 6-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины" (2:5) назвал странным решение отменить его вторую шайбу. Арбитр не засчитал гол россиянина в третьем периоде после просмотра повтора.

– Я видел шайбу, Мразек ее не контролировал, – сказал Овечкин. – Он ее не видел. Не знаю, что видел судья. Не знаю, какое было объяснение отмены гола. Это немного странно. Но все нормально, уже все закончилось. Двигаемся дальше, сейчас уже ничего не сделать.

НХЛ объяснила, почему второй гол Овечкина был отменен //

​Овечкин выругался на арбитра за отмененный гол. Видео