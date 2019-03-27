Александр Овечкин – об окончании безголевой серии: "В игре с "Каролиной" получил свой шанс и реализовал его"

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который забросил шайбу и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (4:1), прокомментировал свое достижение, сообщает официальный сайт лиги.

33-летний форвард прервал безголевую серию из четырех игр и вышел на 13-е место в списке в списке лучших снайперов НХЛ с 656 шайбами.

– У меня было много шансов забить сегодня в ворота "Каролины", но, в конце концов, я получил свой шанс и реализовал его. Это хорошо, потому что последние пару игр я не забить. Это был очень важный гол, я доволен победой, – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

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