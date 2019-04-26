Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин настаивает на том, что может прибавить во многих компонентах игры, передает журналист Washington Post Изабель Хуршудян.
Ранее 33-летний нападающий получил вызов в сборную России, которая готовится к чемпионату мира 2019 в Словакии.
– Могу играть лучше во всех компонентах. Например, оборона... Даже в драках я могу быть лучше, – цитирует Овечкина Хурдушян в своем Твиттере.
ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
Овечкина, Орлова и Кузнецова вызвали в сборную России