Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин настаивает на том, что может прибавить во многих компонентах игры, передает журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

Ранее 33-летний нападающий получил вызов в сборную России, которая готовится к чемпионату мира 2019 в Словакии.

– Могу играть лучше во всех компонентах. Например, оборона... Даже в драках я могу быть лучше, – цитирует Овечкина Хурдушян в своем Твиттере.

ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Ovechkin said he can be better. How so?



"Everything. Defensive play. Even in fight, I can be better." – Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 26 апреля 2019 г.

Овечкина, Орлова и Кузнецова вызвали в сборную России