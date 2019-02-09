Александр Овечкин – о Сидни Кросби: "У нас есть уважение друг к другу, но на льду оно проходит"

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что испытывает чувство уважения к капитану и форварду "Питтсбурга" Сидни Кросби​, но только не на льду, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Уважение к Кросби, конечно, есть. Но в то же время есть и постоянная вражда, потому что мы играем за клубы, которые не очень хорошо относятся друг к другу. С первого дня, как я в "Вашингтоне", это нагнетается фанатами, прессой. Этой борьбы, этих матчей все хотят. Когда ты приезжаешь сюда и видишь весь этот ажиотаж, тебя начинает колотить, ты начинаешь настраиваться по-другому. Конечно, за 14 лет мы сыграли очень много матчей. У нас есть уважение друг к другу, но когда ты выходишь на лед, уважение проходит, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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