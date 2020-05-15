Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о сроках возобновления сезона НХЛ.

— Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати. — Потому что последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд. Трудно предсказать. Мы верим, что все возобновится, продолжаем тренироваться.