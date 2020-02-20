Александр Овечкин: «Не уверен, что кто-то из команды думает о моей 700-й шайбе»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не считает, что его команде мешает приближающийся рекорд россияинна. Ему осталось забросить две шайбы до отметки в 700 голов в НХЛ.

— Не уверен, что кто-то из нас об этом думает, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Забью, когда получится. Это вопрос времени — завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше.